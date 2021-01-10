Трампа забанили более десятка соцсетей и платформ

После беспорядков в Капитолии американского лидера обвинили в подстрекательстве к насилию.

Действующего президента США Дональда Трампа заблокировали уже 12 социальных сетей и платформ. Об этом по состоянию на 10 января сообщил телеканал Fox News.

Согласно представленной информации, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

Как известно, социальные сети и платформы блокируют американского лидера, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации.