Трампа забанили более десятка соцсетей и платформ
После беспорядков в Капитолии американского лидера обвинили в подстрекательстве к насилию.
Действующего президента США Дональда Трампа заблокировали уже 12 социальных сетей и платформ. Об этом по состоянию на 10 января сообщил телеканал Fox News.
Согласно представленной информации, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.
Как известно, социальные сети и платформы блокируют американского лидера, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации.
Скриншот видео
Напомним, Facebook и Instagram заблокировали профили Трампа до инаугурации Джо Байдена, а социальная сеть Twitter навсегда закрыла аккаунт действующего президента США.
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