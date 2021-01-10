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Трампа забанили более десятка соцсетей и платформ

Комментариев: 6
После беспорядков в Капитолии американского лидера обвинили в подстрекательстве к насилию.
Президента США Дональда Трампа бойкотировали многие социальные сети
Президента США Дональда Трампа бойкотировали многие социальные сети
Getty Images
 
Действующего президента США Дональда Трампа заблокировали уже 12 социальных сетей и платформ. Об этом по состоянию на 10 января сообщил телеканал Fox News.
 
Согласно представленной информации, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.
 
Как известно, социальные сети и платформы блокируют американского лидера, обвиняя его в подстрекательстве к насилию и распространении лживой информации.
Скриншот видео

Напомним, Facebook и Instagram заблокировали профили Трампа до инаугурации Джо Байдена, а социальная сеть Twitter навсегда закрыла аккаунт действующего президента США.

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Теги: США, президент, социальные сети, соцсети, Трамп, Дональд Трамп, блокировка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Graddfeydd    10.01.2021, 23:12
Оценка:  +2
Graddfeydd
В Одноклассники и ВК пускай идет - там ему будут рады.
ЗЕленомойский    10.01.2021, 22:49
Оценка:  -2
ЗЕленомойский
Так само розпочинали Комуністи та Нацисти, з притиснення Свободи Слова.
Lkabigeft    10.01.2021, 23:03
Оценка:  +3
Lkabigeft
Брехливый ватник, Фейсбук каждый день банит сотни пользователь за нарушения правил сайта! А чем Трамп лучше других? Призывы к насилию запрещены сайтом!))))))
ЗЕленомойский    10.01.2021, 22:48
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Пропаганда БМ на лицо.
Эти Корпорации забанили не только Трампа, но и многих людей из его окружения, тех кто поддерживает Трампа и многие Консервативные веб-страницы.
Диктатура и Тираны от Фейсбук, Apple, Amazon, Google хотят диктовать людям , что и кого смотреть и слушать.
Lkabigeft    10.01.2021, 23:05
Оценка:  +2
Lkabigeft
Ватаголовый, Трамп успешно все 4 года пользовался всеми этими соцсетями! А сейчас когда у деда поехала крыша и его не отодрать от президентского кресла, он стал призывать в сетях к насилию !!! За это и забанили!!!!!!!))))
Lkabigeft    10.01.2021, 22:25
Оценка:  +6
Lkabigeft
Сдулся супер херой дедушка трамушка!!!!))))
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