Новый штамм обнаружили у четырех человек, прилетевших из Бразилии. Он отличается от "британского" и "южноафриканского" варианта.

В Японии выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм 6 января обнаружили специалисты Национального института инфекционных болезней у четырех человек, прилетевших из Бразилии, собщает РИА Новости

Как отметили в институте, новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности (свойства инфекции передаваться от больного организма здоровому).

В новом штамме выявлена мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме.

При этом в новой мутации отсутствуют так называемые выпадения аминокислот в ряде позиций.

В пресс-релизе института подчеркивается, что данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, и эффективности методов тестирования или вакцин.

По информации японских СМИ, один из инфицированных попал в больницу из-за проблем с дыханием, у зараженной женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура.

Болезнь четвертого пациента пока протекает бессимптомно.

Напомним, в середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2. Новый вариант коронавируса распространяется быстрее и требует большей осторожности.



Другую мутацию коронавируса 501.V2 выявили в Южной Африке в октябре. На данный момент она является доминирующей формой вируса в ЮАР.

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