Легендарной гимнастке Агнеш Келети исполнилось 100 лет

Старейшая из ныне живущих олимпийских чемпионок - Агнеш Келети - отметила 100 лет. Пятикратная олимпийская чемпионка является самой успешной гимнасткой Венгрии и одной из самых титулованных еврейских спортсменок в истории. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

На сайте рассказывается, что Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в 1921 году. Гимнастикой она начала заниматься в 4 года, а в 16 лет уже завоевала свой первый национальный титул.





