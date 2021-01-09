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Легендарной гимнастке Агнеш Келети исполнилось 100 лет

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Келети является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также она три раза завоёвывала серебро и дважды - бронзу.

Старейшая из ныне живущих олимпийских чемпионок - Агнеш Келети - отметила 100 лет. Пятикратная олимпийская чемпионка является самой успешной гимнасткой Венгрии и одной из самых титулованных еврейских спортсменок в истории. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

На сайте рассказывается, что Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в 1921 году. Гимнастикой она начала заниматься в 4 года, а в 16 лет уже завоевала свой первый национальный титул.

Тренировки пришлось прекратить из-за Второй мировой войны. Ее отец умер в Освенциме, ее матери и сестре помог скрыться шведский дипломат Рауль Валленберг. Келети прожила несколько лет в оккупации, ей пришлось изображать из себя христианку и жить по чужим документам, а также работать горничной в семье, симпатизирующей нацистам.

В 1947 году Агнеш снова стала лучшей гимнасткой Венгрии и собиралась поехать на Олимпиаду в Лондон, однако ей пришлось пропустить ОИ из-за травмы. Позже она завоевала десять олимпийских медалей, пять из которых золотые.

Во время мельбурнской Олимпиады СССР подавил восстание в Венгрии, и Келети вместе с десятками членов делегации отказалась возвращаться на родину. Мотивом этого стал антисемитизм. В 1957 году после участия в Маккабиаде Келети решает репатриироваться.

Работала главным тренером сборной Израиля по гимнастике, фактически создав израильскую гимнастическую школу. В Венгрию она вновь приехала после падения Железного занавеса. Ее встречали как национальную героиню. Сейчас она постоянно проживает в Будапеште.

Напомним, американская гимнастка Симона Байлз "зажгла" публику трюком с раздеванием.

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Теги: Спорт, юбилей, гимнастика, день рождения
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Источник: korrespondent.net

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