От коронавируса умерла сестра Буша-старшего

Нэнси Эллис Буш умерла в воскресенье в доме престарелых в штате Массачусетс на 95-м году жизни.

Родная сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла после заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 10 января, The New York Times сообщил ее сын.

По словам сына Нэнси Эллис Буш, она умерла в воскресенье в доме престарелых в штате Массачусетс.

Известно, что 30 декабря ее госпитализировали с высокой температурой. Женщине провели тест, который показал заражение коронавирусом. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын.

Нэнси Эллис Буш родилась 4 февраля 1926 года, у нее было четверо братьев. Она родила четверых детей, ее муж умер в 1989 году.

Напомним, народная артистка РФ Лия Ахеджакова доставлена в одну из больниц Москвы. У знаменитости диагностировали коронавирус.

Как сообщалось, накануне королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп получили прививки от коронавируса.

В то же время Папа Римский Франциск анонсировал, что сделает прививку от COVID-19 на следующей неделе. По мнению понтифика, вакцину необходимо делать, поскольку таким образом человек защищает и себя, и окружающих.

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