Мадрид восстанавливается после снегопада

Снегопад в Мадриде, продолжавшийся с четверга и ставший самым мощным как минимум за полвека - закончился.

На Мадрид обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад АР

Самый сильный за последние годы снегопад, который практически полностью парализовал жизнь в столице Испании, завершился в субботу вечером. Жители Мадрида в воскресенье пытались постепенно вернуться к нормальной жизни, хотя, как считают местные власти, быстро это сделать не удастся. Об этом в воскресенье, 10 января пишет ТАСС.

Как пишет агентство, многие жители города вышли на улицы для того, чтобы расчистить их от веток и деревьев, которые повалились под тяжестью выпавшего снега.

"Часть из них упала на припаркованные автомобили, другая заблокировала проезд по дорогам. Кроме того, машины, оказавшиеся на улице в непогоду, оказались покрыты 40-сантиметровым слоем снега", - пишут журналисты.

Как они отмечают, сложнее всего приходилось тем, чье транспортное средство пострадало из-за упавших веток. Таким автомобилистам зачастую помогали прохожие, поскольку порой эти ветки было не под силу убрать одному человеку.

"По данным местных властей, ключевые артерии Мадрида уже расчищены, однако на многих улицах города до сих пор лежит снег, из-за которого практически невозможно сесть за руль", - отмечает ТАСС.

Также, про испанский снегопад пишет РИА Новости. Как отмечает агентство, в воскресенье очищать улицы от снега вышло много мадридцев. Большинство из них работали используя лопаты, но, по словам СМИ, некоторые из жителей города использовали для расчистки улиц даже сковородки.

"Помимо лопат, в ход идут любые подручные средства: палки, совки, тележки, щетки, сковородки и кастрюли", - пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что в эти дни тяжело пришлось врачам скорой помощи, которые были вынуждены зачастую ехать к пациентам на метро из-за того, что скорые не могли пробраться через город.

Аэропорт Мадрида, приостановивший работу в пятницу вечером из-за снегопада, начал снова отправлять самолеты. Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что воздушная гавань пока не принимает рейсы.

"Полное возобновление работы будет постепенным", - цитирует министра РИА Новости. Сейчас авиакомпании составляют новое расписание с учетом ранее отмененных рейсов.

При этом жители Мадрида не забывали развлекаться, пользуясь столь редкой возможностью благодаря необычным для столицы погодным условиям. На улицах города можно было увидеть катающихся на лыжах и сноубордах, испанцы лепили снеговиков и играли в снежки. Так, муниципальная полиция Мадрида в субботу вечером даже была вынуждена вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, устроивших массовую игру в снежки в самом центре столицы и позабывших о мерах, принятых из-за пандемии.

Из-за сложившейся ситуации, в понедельник и вторник, 11 и 12 января, в Мадриде отменены занятия в учебных заведениях. До сих пор в стране из-за непогоды около 150 дорог остаются заблокированы.

Власти не перестают напоминать испанцам о том, что с 11 января в королевстве ожидается похолодание. В этой связи жителей страны призывают не терять бдительность.

Напомним, мощный циклон "Филомена" обрушился на Испанию в пятницу. В одних районах страны шел сильный снег, в других - осадки были в виде дождя. Ситуацию усугублял ураганный ветер. Жертвами бури стали четыре человека.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда заявил, что такого в городе не было последние 80 лет. Синоптики назвали бурю "беспрецедентной с начала этого века".

Cмотрите фотогалерею: Снегопад в Испании

Ранее сообщалось, что в Испании возросло число жертв снежной бури. Непогоду - со снегопадами, порывистым ветром и дождями - власти назвали сильнейшей за последние 50 лет.

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