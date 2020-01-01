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Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии

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На предыдущем съезде Трудовой партии, который проходил пять лет назад, Ким Чен Ына избрали ее председателем.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
globallookpress

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Предыдущий съезд ТПК состоялся в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.

Выступая на съезде Трудовой партии, Ким Чен Ын заявил, что его страна может "начать заново" отношения с Южной Кореей. Однако для этого Сеулу нужно активно выполнять межкорейские договоренности.

Также, ЦТАК напомнил, что участники VIII съезда ТПК утвердили изменения в ее уставе, согласно которым последующие съезды будут созываться раз в пять лет. Отмечалось, что теперь съезды партии будут анонсироваться за несколько месяцев до созыва.

Напомним, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна.

Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны.

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Теги: Северная Корея, Партия, КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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