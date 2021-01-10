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Индонезийский Boeing разбился при ударе о воду

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Первая крупная авиакатастрофа 2021 года пассажирского "Боинга 737-500" произошла в Индонезии.

Рухнувший в Индонезии Boeing 737-524 разбился при ударе о воду. Следователи исключили возможность разрыва самолета в воздухе. Об этом в воскресенье, 10 января сообщило агентство Bloomberg.

Сообщается, что эксперты пришли к выводу, что он разбился при ударе о поверхность воды. Уточняется, что поисково-спасательная группа обнаружила место крушения самолета и его обломки на глубине 23 м.

Известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

Напомним, 9 января пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море. Сообщалось, что он вылетел из Джакарты в Понтианак и пропал с радаров спустя несколько минут. 

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Крушение самолета в Индонезии: появилось первое видео с места происшествия

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, крушение
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Источник: korrespondent.net

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