Вместо Елисейских полей в Париже создадут "необыкновенный сад"

Работы на 1,9-километровом участке начнутся после проведения в городе Олимпийских игр - они должны состояться летом 2024 года.

В Париже Елисейские поля перепланируют и превратят в "необыкновенный сад". Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил The Guardian со ссылкой на мэра французской столицы Анн Идальго.

По словам градоначальницы, на реконструкцию самого известного проспекта Парижа потратят 250 млн евро. Работы на 1,9-километровом участке начнутся после проведения в городе Олимпийских игр - они пройдут летом 2024 года.

"Легендарный проспект за последние 30 лет утратил свое великолепие. Он был постепенно оставлен парижанами и пострадал от нескольких кризисов", - считают в Комитете Елисейских полей, инициировавшем капитальный ремонт Елисейских полей и его окрестностей. По мнению президента Комитета Жана-Ноэля Рейнхардта, многим французам Елисейские поля кажутся "изношенными", несмотря на то, что проспект считается самым красивым в мире. "Району требуется озеленение и сокращение транспортного потока", - считает Рейнхардт. Архитектор Филипп Кьямбаретта и его фирма PCA-Stream разработали план перестройки Елисейских полей. После реконструкции проспект должен стать "экологичным, желанным и инклюзивным", отметил проектировщик. Работы на Елисейских полях рассчитывают закончить к 2030 году. К этому моменту на проспекте появятся туннели из деревьев и дополнительные пешеходные зоны - под них отдадут половину нынешних автомобильных дорог. Напомним, кабинет министров утвердил перечень из 103 приоритетных инвестпроектов до 2023 года. Среди них проект по производству аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), два мусоросжигательных завода и ракетно-космический комплекс воздушного старта.

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