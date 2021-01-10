В Нигерии очередное ДТП унесло жизни 20 человек

Автобус направлялся в город Майдугури в штате Борно, а машина, которая врезалась в него, ехала в Баучи.

В ДТП в Нигерии погибли 20 человек P.M. News

В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в северо-восточной части Нигерии погибли по меньшей мере 20 человек, еще двое получили травмы. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила газета P.M. News со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье примерно в 15.00 в районе Тирвун. На момент аварии в автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо.

"Из 22 пассажиров 20 сгорели до неузнаваемости, две женщины выжили в аварии. Все трупы доставлены в морг, а двое раненых направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи", - сообщил представитель местной полиции Ахмед Вакиль, слова которого приводит издание.

Напомним, что ранее в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека. На перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел.

Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

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