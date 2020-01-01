Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

Земан подчеркнул, что последние события в Вашингтоне показали "трусость уходящего политика".

Президент Чехии Милош Земан сравнил захват Капитолия в Вашингтоне с украинской Революцией достоинства. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет Blesk.

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

Земан возложил ответственность за события в Вашингтоне на президента США, который отказался признавать результаты выборов.

"Дональд Трамп не признал поражение, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

По словам Земана, в прошлом было много политиков, которые сначала внушали надежду, а потом разочаровывали.

"Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

В прошлом президент Чехии называл Майдан "логовом бандеровцев" и заявлял, что Украине нужен не Майдан, а выборы.

Ранее сообщалось, что суд в Праге ужесточил приговор чешскому гражданину, осужденному ранее на три года условно за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов "ДНР". Теперь наказание ему придется отбыть в тюрьме усиленного режима.

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