Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую COVID-вакцину

Регистрация вакцины была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцинацию в Алжире планируют начать в январе.

Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса Спутник V. Об этом накануне сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergencyuseauthorization). По аналогичной процедуре вакцина Спутник V ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии", – говорится в сообщении.

Указано, что Алжир стал "первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины".

Поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство фармацевтической индустрии Алжира, что вакцинацию планируют начать в январе.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 102 тысячи, включая около 69 тысяч выздоровлений и 2807 случаев с летальным исходом.

Напомним, Украина не рассматривает использование COVID-вакцины Спутник V. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отверг возможность регистрации вакцины Спутник V в Украине. По его словам, в стране будут использоваться только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

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