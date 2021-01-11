Причиной природного катаклизма стали мощные ливни. Оползень разрушил 18 домов, расположенных на склоне в селе Циханджуан.

В Индонезии произошел масштабный оползень в провинции Западная Ява. Его жертвами стали не менее 13 человек, 18 пострадали, еще 27 числятся пропавшими без вести, сообщает Синьхуа в понедельник, 11 января.

Указано, что причиной природного катаклизма в минувшие выходные стали мощные ливни. Оползень разрушил 18 домов, расположенных на склоне в селе Циханджуан.

"Спасательно-поисковая операция возобновилась в понедельник и к ней были добавлены три единицы тяжелой техники. Однако внезапные ливни на фоне нестабильного грунта на склоне подвергают спасателей опасности и замедляют их продвижение", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Индонезии из-за масштабного оползня погибли 13 человек

Напомним, 30 декабря в Норвегии произошел крупный оползень в городе Аск, в 40 километрах от Осло. Тогда погибили семь человек и еще трое пропали без вести.

Также в декабре в исландском городе Сейдисфьордюр произошло несколько оползней, которые разрушили дома и повредили линии электропередач. Всех жителей пришлось эвакуировать.

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