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В США завели 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия

Комментариев: 3
В Пентагоне осведомлены о возможных террористических угрозах в дни перед и в момент инаугурации, отметил конгрессмен Джейсон Кроу.
Силовики возле здания Капитолия в Вашингтоне
Силовики возле здания Капитолия в Вашингтоне

Власти США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками и захватом здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом 11 января сообщил в Twitter конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил данный вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

"Министр Маккарти заявил, что по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства", – говорится в обнародованном заявлении конгрессмена.

Маккарти также сообщил Кроу, что в Минобороны США осведомлены о "возможных будущих угрозах, исходящих от террористов в дни перед и в момент инаугурации, и работают совместно с федеральными и местными правоохранительными органами для координации подготовки мер безопасности".

Накануне сообщалось, что в США арестовали участников штурма Капитолия. Среди задержанных есть и мужчина, выносивший из здания кафедру спикера Палаты представителей.

Ранее стало известно, что у Капитолия обнаружили пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежало 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

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Теги: США, Терроризм, террористы, уголовное дело, выборы в США, Вашингтон, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МиздобулиХ    11.01.2021, 08:47
Оценка:  -24
МиздобулиХ
Какой терроризм!Ведь они"анижедети"!
ЗаелоПластинку    11.01.2021, 09:09
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Там русские спалились, неужели тебе еще не прислали отмазку, Антибес?
amzyraa    11.01.2021, 09:36
Оценка:  +1
amzyraa
дык каникулы же были- сегодня песков напишет все...
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