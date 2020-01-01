В мире более 90,7 млн случаев COVID-19

С начала новых суток уже зафиксировано 26 564 новых случаев заражения. Украина находится на 17 месте в мировой статистике.

В мире более 90 млн человек заразились коронавирусом

По состоянию на утро понедельника, 11 января, в мире выявили более 90,7 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже свыше 64,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Так, в мире выявлено 90 702 884 случаев COVID-19, в частности 1 943 432 летальные, выздоровели 64 825 048 человек.

С начала новых суток зафиксировано 26 564 новых случаев, из них 10 003 в Мексике. Умерли 807 человек, в частности 502 в Мексике.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (22 917 334), Индия (10 467 431), Бразилия (8 105 790), Россия (3 401 954), Великобритания (3 072 349).

Украина по-прежнему занимает 17 место в общей статистике.

В целом коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

Напомним, по последним данным в Украине минимум новых COVID-больных с октября прошлого года.

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