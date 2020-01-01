В Афганистане при авиаударе погибла семья из 18 человек

Афганские военные пытались уничтожить талибов в провинции Нимроз, но данных об их потерях пока нет.

В афганской провинции Нимроз по меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на главу провинциального совета База Мохаммеда Насира.

По его словам, в селе Муназари погибли члены одной семьи – восемь детей, семь женщин и трое мужчин. Насир добавил, что "мишенью стали и талибы, но данных об их потерях пока нет".

По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.

Напомним, 20 декабря в афганском Кабуле пытались подорвать депутата Хана Мохаммада Вардака. Тогда погибли девять и пострадали не менее 20 человек. При этом депутат был ранен, но остался жив.

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