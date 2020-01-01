Трамп впервые появится на публике после захвата Капитолия

Глава государства возвращается к исполнению своих функций и не планирует уходить в отставку, сообщили в его администрации.

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку и с понедельника, 11 января, возобновит участие в публичных мероприятиях. Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного члена действующей администрации США сообщает CBS News.

"На фоне призывов к его отстранению от должности и ссылок на 25 поправку Конституции после вторжения в Капитолий США, президент Трамп намерен на этой неделе вернуться к исполнению своих официальных обязанностей, в том числе проведя дипломатические переговоры, действия по передаче власти и планово посетить американо-мексиканскую границу", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что последние полторы недели бурного президентства Трампа его администрация собиралась переждать.

"Три источника в администрации США рассказали, что Трамп не намерен уходить в отставку и не испытывает давления к этому. Официально плана применить 25 поправку не было представлено вице-президентом Пенсом, а лишение полномочий с помощью импичмента не кажется возможным", - утверждает издание.

Отмечается, что в понедельник Дональд Трамп впервые проведет публичное мероприятие с момента беспорядков в Конгрессе.

"Он выскажется о том, что крупные технологические компании "отменили" его, навсегда заблокировав страницу в Twitterи других социальных платформах. После этого во вторник Трамп появится на границе в Техасе, что подтвердил высокопоставленный чиновник, и возобновит контакты с членами правительства.

Напомним, Facebook и Instagram заблокировали профили Трампа до инаугурации Джо Байдена, а социальная сеть Twitter навсегда закрыла аккаунт действующего президента США.

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