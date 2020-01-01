Amazon отключила соцсеть Parler, где общались сторонники Трампа

Сервис Parler отключен от хостинга из-за призывов к насилию. Однако, его администрация обещает возобновить работу через неделю.

Компания Amazon в воскресенье, 10 января, отключила социальную сеть Parler, которой пользуются сторонники президента США Дональда Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS) из-за нарушений правил использования сервиса, сообщают ВикиНовости.

Так, Amazon обнаружила на страницах соцсети 98 постов с призывами к насилию, приложив скриншоты постов на Parler с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман: "Учитывая несчастные события, которые развернулись на этой неделе в Вашингтоне, есть серьезный риск, что подобный контент будет и дальше разжигать ненависть".

Генеральный директор Parler Джон Матце подтвердил, что Amazon отказывает в предоставлении услуг и сообщил, что сервис будет недоступен в течение недели.

"Возможно, что Parler будет недоступен в интернете на протяжении недели, пока мы будем воссоздавать его с нуля. Мы готовились к этому, не полагались на проприетарную инфраструктуру Amazon и создавали продукты в железе".

Он также обвинил Amazon в намерении "полностью убрать свободу слова в интернете", а крупных технологические компании в целом - в координированной попытке уничтожить конкурента.

Кроме того, 10 января Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее так же поступила Google с клиентом социальной сети в Play Store. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации.

Напомним, Facebook и Instagram заблокировали профили Трампа до инаугурации Джо Байдена, а социальная сеть Twitter навсегда закрыла аккаунт действующего президента США.

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