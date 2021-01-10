В Чехии протестовали против локдауна

В центре Праги на мирный протест против карантинных ограничений собрались сотни людей под лозунгом "давайте откроем Чехию".

Протесты против карантина в Чехии

В столице Чехии Праге, в воскресенье 10 января, прошли протесты против карантинных ограничений. Об этом сообщает издание Irozhlas.

Демонстранты держали плакаты "Мы не овцы", "С понедельника в школу" и "Остановим тиранию COVID-19". Собравшиеся практическив все были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

К акции присоединился второй президент Чехии Вацлав Клаус. Он выступил перед собравшимися с критикой действий правительства и заявил, что не одобряет обязательную вакцинацию, поскольку "чудо-вакцины не существует".

Протестующие призывали власти открыть Чехию к 23 января, а также "жить своей жизнью и проснуться в нормальном мире через 14 дней".

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Shrom'azden'i je poklidn'e a nyn'i prob'ihaj'i projevy. Podle nasich odhadu je na m'iste asi dva tis'ice lid'i. Policist'e jiz resili nekolik podezren'i na nedodrzov'an'i vl'adn'ich nar'izen'i. Svolavatel bude ozn'amen pro porusen'i vl'adn'ich nar'izen'i, protoze byl prekrocen povolen'y pocet 'ucastn'iku. pic.twitter.com/mQaWABvoO4 — Policie CR (@PolicieCZ) January 10, 2021

Ранее сообщалось, что в Италии протестовали против карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Также, в столице Словакии Братиславе на акции протеста против карантинных ограничений вышли тысячи людей.

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