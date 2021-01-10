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В Чехии протестовали против локдауна

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В центре Праги на мирный протест против карантинных ограничений собрались сотни людей под лозунгом "давайте откроем Чехию".
Протесты против карантина в Чехии
Протесты против карантина в Чехии

В столице Чехии Праге, в воскресенье 10 января, прошли протесты против карантинных ограничений. Об этом сообщает издание Irozhlas.

Демонстранты держали плакаты "Мы не овцы", "С понедельника в школу" и "Остановим тиранию COVID-19". Собравшиеся практическив все были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

К акции присоединился второй президент Чехии Вацлав Клаус. Он выступил перед собравшимися с критикой действий правительства и заявил, что не одобряет обязательную вакцинацию, поскольку "чудо-вакцины не существует".

Протестующие призывали власти открыть Чехию к 23 января, а также "жить своей жизнью и проснуться в нормальном мире через 14 дней".

Ранее сообщалось, что в Италии протестовали против карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Также, в столице Словакии Братиславе на акции протеста против карантинных ограничений вышли тысячи людей.

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Теги: протесты, видео, Чехия, Прага, карантин, фоторепортаж, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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