Названы страны-лидеры по числу вакцинаций от коронавируса

Bloomberg отслеживает разработку девяти наиболее перспективных вакцин в мире. Три страны вырвались вперед по количеству вакцинированных людей.

По количеству прививок от коронавируса на данный момент лидируют сразу три страны - Китай, США и Израиль. Эти страны также приобрели больше всего доз вакцин, сообщает Bloomberg.

При этом в целом, в 41 стране мира медицинские работники ввели более 24 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции. При этом доставка является одной из сложнейших в плане логистики задач.

В статистике учитывается только количество введенных доз препарата, а не число людей, которые прошли этап вакцинации. В Китае введено уже 9 млн доз (0,64% от всего населения), в США - 7,725 млн (2,35%), в Израиле - 1,692 млн (18%), в Великобритании - 1,489 млн (2,23%), в ОАЭ - 1,02 млн (9,4%).

Отмечается, что богатые государства заключили крупные сделки о поставках, тогда как бедным странам, возможно, придется подождать с вакцинацией до 2022 года или позже.

Bloomberg отслеживает разработку девяти наиболее перспективных вакцин в мире. Сейчас семь препаратов доступны для общего пользования в ограниченных количествах в десятках стран.

Ранее власти Израиля заявили, что всех взрослых израильтян вакцинируют от коронавируса до конца марта.

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