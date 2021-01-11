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В Албании началась вакцинация

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Страна уже получила полмиллиона доз вакцины Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинировать будут медиков.
В Албании началась вакцинация
В Албании началась вакцинация

Власти Албании в понедельник, 11 января, объявили о начале вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает местное издание Exit News.

Вместе с тем, Рама не уточнил деталей процесса вакцинации, а именно, кто первым получит вакцину и какого протокола будет придерживаться страна. Ранее он заявлял, что первыми вакцину получат врачи.

Отмечается, что спортивный стадион Эйр Албания в Тиране станет первым центром вакцинации.

Также сообщается, что правительство Албании получило 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

1 января Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января. Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальные будут поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок, который еще не обнародован.

Ранее сообщалось, что в Албании убили нарушителя комендантского часа, после чего в стране вспыхнули протесты.

Названы страны-лидеры по числу вакцинаций от коронавируса

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Теги: вакцина, Албания, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    11.01.2021, 12:37
Оценка:  +3
Woodbrother
Албания вакцинирует своих граждан американскими, одобренными ВОЗ вакцинами. А наш клован ЗЕ заказал для украинцев липовую китайскую бурду.
WTF2wtf    11.01.2021, 13:02
Оценка:  +1
WTF2wtf
Если у тебя есть возможность заказать сейчас ту же вакцину Pfizer и BioNTech, так сделай это.
А Албания как минимум член НАТО ... и в январе всего 10 тыс доз вакцины получает
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