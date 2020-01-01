В РФ домашняя собака загрызла насмерть годовалого младенца

Животное принадлежало бабушке и дедушке погибшей девочки.

В РФ крупная домашняя собака загрызла насмерть годовалого младенца. Инцидент произошел 31 декабря. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Читай также: В Киеве мужчина провалился в глубокий бункер с мусором

По имеющейся информации, 40-летняя мать с годовалой дочерью приехала в гости к родителям. Женщина отдала ребенка ее бабушке, а сама вышла на улицу. В тот момент в частном доме находилась домашняя собака крупной породы.

В один момент животному удалось выбраться из помещения и напасть на младенца. Девочка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. После происшествия хозяин дома сам убил собаку.

Читай также: Во Львовской области произошло землетрясение

Правоохранители установили, что семья была благополучной. В данный момент они выясняют, была ли собака агрессивной, а также какие меры хозяин принимал для безопасного пребывания в доме детей.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине 19-летний парень на внедорожнике насмерть сбил двух женщин, переходящих дорогу по пешеходному переходу.