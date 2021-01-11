Казахстан приостановил транзит нефти через РФ из-за морозов

На севере Казахстана стоят сильные морозы, обесточившие сразу две области, включая и систему, по которой идет нефть.

С начала года было 47 ограничений по сдаче нефти из-за низких температур korrespondent.net

Транзит нефти через Россию приостановлен Казахстаном. Причиной приостановки стали сильные морозы в северной части Казахстана, заявил советник президента компании Транснефть, пресс-секретарь Игорь Демин, пишет Интерфакс.

"Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему Транснефти, с 5.00 (по Москве) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", - сообщил он.

Также, по словам Демина, неустойчивая погода с прохождением штормов с 10 января была в Новороссийске.

"Сейчас заканчивается налив позиции 9-10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график… В Козьмино опаздывает танкер (позиция 11-12 января), подход ожидается 13 января, планируется опережающий налив подошедшей позиции для соблюдения графика. Балтийские порты работают в графике", - добавил пресс-секретарь Транснефти.

В первые дни января было 47 ограничений по сдаче нефти из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири, сказал Игорь Демин.

"Поставки НПЗ в целом идут по плану за исключением Комсомольского НПЗ, ограничивающего прием из-за невывоза готовой продукции по железной дороге", - отметил он.

Напомним, что число буровых вышек в мире - на историческом минимуме. Предыдущий рекордный минимум в 1 457 работающих буровых был установлен по итогам 1999 года.

Добавим, что нефть подорожала до максимума с февраля 2020 года. Так, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в марте 2021 года составила $55,01 за баррель.



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