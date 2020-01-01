Мощный взрыв в Роттердаме: повреждены дома и авто

Ударная волна повредила окна в семи домах и припаркованные автомобили, однако люди не пострадали.

В нидерландском Роттердаме рано утром в понедельник, 11 января, произошел сильный взрыв, который повредил семь домов и автомобили, сообщает полиция Роттердама в Twitter.

"Сильный взрыв на улице около 3 часов утра в Роттердаме вызвал повреждения окон в семи домах. Также были повреждены машины. Никто не пострадал, пострадавшим жителям не пришлось покидать свои дома, но удар и шок были большими", - говорится в сообщении.

Расследование причин взрыва в Роттердаме продолжается, и полиция просит поделиться информацией с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.

Местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, взорвалась ручная граната.

Накануне сообщалось, что в Каменском двое детей пострадали при взрыве запала гранаты.

А в Неаполе возле COVID-больницы прогремел мощный взрыв. В результате на автомобильной парковке рядом с учреждением образовалась воронка размером с футбольное поле, в которую провалились несколько авто.

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