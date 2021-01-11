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Офицер полиции Капитолия совершил самоубийство после штурма - СМИ

Комментариев: 1
Правоохранитель работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец. Руководство полицейского причины смерти не озвучивает.
Полицейский прослужил в Капитолии 15 лет
Полицейский прослужил в Капитолии 15 лет

В США офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания. Он мог покончить жизнь самоубийством, сообщает в понедельник, 11 января, агентство Associated Press.

Пока точно неизвестно, связан ли суицид  51-летнего копа со штурмом здания сторонниками президента США Дональда Трампа, который они предприняли 6 января.

Руководство Либенгуда причины его смерти не называет. 

Американец работал в полиции Капитолия с 2005 года. До этого там служил его отец.

Напомним, что 6 января действующий президент США Дональд Трамп в Вашингтоне на митинге в свою поддержку призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы оспорить итоги выборов. Люди ворвались в здание и прервали сессию Конгресса, где шло утверждение победы Джо Байдена. Жертвами штурма стали пять человек.

Напомним, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы. Их опознали на фото и видео с места событий. Также среди задержанных есть русскоязычные.

Также сообщалось, что в США арестовали захватчиков Капитолия. Среди задержанных есть и мужчина, выносивший из здания кафедру спикера Палаты представителей.

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Теги: США, протесты, самоубийство, полиция, офицер, Трамп, Дональд Трамп, штурм, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shk67    11.01.2021, 14:17
Оценка:  +3
shk67
Авакян раз десять должен был это сделать. Но, быдло есть быдло!
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