В РФ проходит встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Лидеры России, Азербайджана и Армении собрались, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование карабахского конфликта.

В Москве в понедельник, 11 января, началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По инициативе Путина стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.

Ожидается, что особое внимание политики уделят вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В начале встречи Путин заявил, что соглашение по Карабаху последовательно реализуется. Он отметил, что созданы все предпосылки для решения длительного карабахского конфликта.

Также Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Карабахе.

Он отметил, что специальная трехсторонняя группа РФ, Азербайджана и Армении займется вопросами разблокирования торговых и экономических связей в Карабахе.

Напомним, 9 ноября было подписано соглашение по Нагорному Карабаху, согласно которому Армения передала Азербайджану ряд территорий.

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