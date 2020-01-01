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Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

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Звезда сериала Моя прекрасная няня тяжело болеет, но вся ее семья надеется на выздоровление.
Анна Заворотнюк поделилась информацией о состоянии матери
Анна Заворотнюк поделилась информацией о состоянии матери
instagram.com/anna_zavorotnyuk
 
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время поделилась информацией о состоянии матери, отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram.
 
Так, одна из поклонниц спросила 24-летнюю девушку о том, как себя чувствует ее мать.
 
"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – ответила Анна.
Скриншот instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk
 
Также один из вопросов касался того, почему Анна не публикует ни одного фото с матерью. Девушка ответила, что не понимает людей, которые интересуются чужим горем.
Скриншот instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk
 
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Анастасия Заворотнюк почувствовала себя лучше и может гулять на территории загородного дома.
 
Как сообщал Корреспондент.net, информация о серьезном заболевании актрисы появились в августе 2019 года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали опухоль мозга.
 
Родные артистки подтвердили, что она проходит лечение, однако диагноз до сих пор не известен.

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Теги: болезнь, фото, дочь, Анастасия Заворотнюк
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Источник: korrespondent.net

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