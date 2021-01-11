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Пашинян и Алиев в Кремле не подали друг другу руки

Комментариев: 1
Главы Армении и Азербайджана во время начала переговоров в Кремле поздоровались с Путиным и не пожали друг другу руки.

В Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не пожали друг другу руки во время встречи в Кремле. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канале Пул №3.

"Здравствуйте! - Здрасьте!": Пашинян и Алиев не пожали друг другу руки на встрече в Кремле", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, что Пашинян и Алиев по очереди пожимают руку Путину, после этого садятся за стол, не подав друг другу руки.

Напомним, в Москве в понедельник, 11 января, началась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также сообщалось, что 9 ноября было подписано соглашение по Нагорному Карабаху, согласно которому Армения передала Азербайджану ряд территорий.

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Теги: Москва, рука, Армения, переговоры, Азербайджан, Кремль, ильхам алиев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    11.01.2021, 16:27
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Только 3ельцман готов жать руки Хутину-Пуйл, в то время как тот пришел войной в его страну.
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