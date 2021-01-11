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Меркель раскритиковала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

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Ангела Меркель, а также еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон осудили удаление аккаунтов Трампа. Они назвали это проблематичным и сравнили с терактами 11 сентября 2001 года.
Меркель считает проблематичным то, что аккаунты Трампа забанили
Меркель считает проблематичным то, что аккаунты Трампа забанили

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях проблематичным. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Handelsblatt.

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал он.

Меркель считает, подчеркнул Зайберт, что решение о долгосрочной блокировке учетных записей должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.

"Федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием", - заявил представитель немецкого правительства.

В Берлине считают, что Дональд Трамп имеет право на свободу слова, если это не противоречит законам.

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

Блокировку аккаунтов Трампа осудили и в ЕС.

Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что сделано это было "без оправданного и демократичного контроля", пишет Европейская правда.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет", - заявил Бретон.

Еврокомиссар сравнил удаления учетной записи нынешнего главы Белого дома с терактами 11 сентября 2001 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - считает Бретон.

Напомним, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа его аккаунты заблокировали в более чем 10 соцсетях "за подстрекательство к насилию".

Также Korrespondent.net писал, что блокировка аккаунта Трампа обрушила акции Twitter.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Германия, социальные сети, Меркель, соцсети, Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    11.01.2021, 16:29
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Совсем плоха старушка Президент - не господь, нарушил правила - забанили!
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