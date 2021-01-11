Меркель раскритиковала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Ангела Меркель, а также еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон осудили удаление аккаунтов Трампа. Они назвали это проблематичным и сравнили с терактами 11 сентября 2001 года.

Меркель считает проблематичным то, что аккаунты Трампа забанили

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях проблематичным. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Handelsblatt.

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал он.

Меркель считает, подчеркнул Зайберт, что решение о долгосрочной блокировке учетных записей должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.

"Федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием", - заявил представитель немецкого правительства.

В Берлине считают, что Дональд Трамп имеет право на свободу слова, если это не противоречит законам.

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

Блокировку аккаунтов Трампа осудили и в ЕС.

Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что сделано это было "без оправданного и демократичного контроля", пишет Европейская правда.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет", - заявил Бретон.

Еврокомиссар сравнил удаления учетной записи нынешнего главы Белого дома с терактами 11 сентября 2001 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - считает Бретон.

Напомним, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа его аккаунты заблокировали в более чем 10 соцсетях "за подстрекательство к насилию".

Также Korrespondent.net писал, что блокировка аккаунта Трампа обрушила акции Twitter.

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