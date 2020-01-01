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Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

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Первая леди США подвергла критике штурм Капитолия и выразила соболезнования близким погибших при беспорядках.
Мелания Трамп попросила прекратить жестокость
Мелания Трамп попросила прекратить жестокость

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания резко осудила штурм здания Конгресса на прошлой неделе. Первая леди сделала заявление в понедельник, 11 января.

"Я решительно осуждаю акты насилия, произошедшие в Капитолии. Насилие недопустимо", - говорится в ее заявлении.

Жена американского лидера отметила, что расстроена и опечалена тем, что случилось 6 января. Мелания Трамп добавила, что испытывает разочарование из-за того, что "вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения", в том числе и в ее сторону.

Она также выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.

"Я прошу прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы", - призвала Мелания Трамп, добавив, что следует сосредоточиться на том, что объединяет всех граждан страны.

Также супруга действующего главы Белого дома поблагодарила американцев, которые ее поддерживали в период президентства ее мужа.

"Для меня было честью всей моей жизни быть Первой леди", - отметила она.

Напомним, что Дональд Трамп впервые появится на публике после захвата Капитолия. Глава государства возвращается к исполнению своих функций и не планирует уходить в отставку, сообщили в его администрации.

Также мы писали, что CNN узнали, кто будет защищать Трампа в случае процедуры импичмента.

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Теги: США, выборы в США, штурм, Капитолий, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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