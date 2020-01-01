Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

Первая леди США подвергла критике штурм Капитолия и выразила соболезнования близким погибших при беспорядках.

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания резко осудила штурм здания Конгресса на прошлой неделе. Первая леди сделала заявление в понедельник, 11 января.

"Я решительно осуждаю акты насилия, произошедшие в Капитолии. Насилие недопустимо", - говорится в ее заявлении.

Жена американского лидера отметила, что расстроена и опечалена тем, что случилось 6 января. Мелания Трамп добавила, что испытывает разочарование из-за того, что "вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения", в том числе и в ее сторону.

Она также выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.

"Я прошу прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы", - призвала Мелания Трамп, добавив, что следует сосредоточиться на том, что объединяет всех граждан страны.

Также супруга действующего главы Белого дома поблагодарила американцев, которые ее поддерживали в период президентства ее мужа.

"Для меня было честью всей моей жизни быть Первой леди", - отметила она.

Напомним, что Дональд Трамп впервые появится на публике после захвата Капитолия. Глава государства возвращается к исполнению своих функций и не планирует уходить в отставку, сообщили в его администрации.

Также мы писали, что CNN узнали, кто будет защищать Трампа в случае процедуры импичмента.

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