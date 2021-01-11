Скончавшийся охранник Капитолия был сторонником Трампа

Ранее он писал письма своему конгрессмену, возражая против импичмента Трампа. Офицер был ранен во время штурма Конгресса, а позже, по информации СМИ, совершил самоубийство.

Скончавшийся после штурма Капитолия офицер полиции Брайан Сикник сам выступал в поддержку президента Дональда Трампа. Об этом в комментарии Reuters рассказал отец правоохранителя.

При этом его отец отметил, что политические взгляды никогда не мешали ему выполнять свои обязанности. По его словам, Сикник "отлично ладил со всеми и был джентельменом".

Также он сказал, что Сикник всю жизнь мечтал служить в здании Конгресса.

А его подруга и советница Хиллари Клинтон Кэролайн Берингер в комментарии New York Post отметила, что Сикник даже писал письма своему конгрессмену, возражая против импичмента Трампа в 2019 году.

Вице-президент Майк Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси позвонили семье погибшего полицейского в пятницу, 8 января, чтобы выразить соболезнования. Во время разговора Пелоси пригласила семью в Капитолий, чтобы выбрать место для мемориальной доски, которая будет сделана в честь Сикника. Похороны полицейского пройдут в Капитолии.

В официальном заявлении говорится, что полицейский был ранен "во время физического столкновения с демонстрантами". Позже сообщалось, что от полученных во время беспорядков травм он скончался. Также СМИ сообщали, что он мог покончить жизнь самоубийством.

У Сикника остались родители, два старших брата и девушка, с которой он встречался 11 лет.

Напомним, что в США арестовали захватчиков Капитолия. Среди задержанных есть и мужчина, выносивший из здания кафедру спикера Палаты представителей.

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