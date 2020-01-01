В Китае рекордный прирост COVID за пять месяцев

Это рекордный суточный прирост за пять месяцев. Власти ввели карантин в городе Шицзячжуан, где проживает почти 11 млн человек.

В Китае за сутки выявили 103 новых случая коронавируса - это рекордная отметка за пять месяцев. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 11 января.

Отметим, что рост статистики связывают с большим количеством новых случаев коронавируса в китайской провинции Хэбэй, где за последние сутки зафиксировали 82 из 85 новых случаев коронавирусной инфекции, еще два случая обнаружили в провинции Ляонин и один в Пекине. Кроме того, 18 случаев были завезены из-за рубежа.

Последний раз такое количество больных фиксировали в июле 2020-го. Теперь власти ввели карантин в столице провинции Хэбэй городе Шицзячжуан, где проживает почти 11 млн населения.

Ранее сообщалось, что в Китае исследованием происхождения COVID-19 займутся эксперты ВОЗ. Прежде власти Китая не предоставляли доступ независимым экспертам, чтобы самостоятельно расследовать причины пандемии.

Позже власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в страну. Официальные китайские лица не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы ученых, сообщили в ВОЗ.

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