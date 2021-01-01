Папа Римский расширил возможности женщин в Католической церкви
Папа Римский Франциск изменил канон Канонического права разрешив тем самым женщинам в Римо-Католической церкви читать во время Литургии тексты из Библии и прислуживать у алтаря, а также раздавать причастие. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает Vatican News.
Отмечается, что таким образом понтифик официально узаконил для женщин служение лекторов и аколитов, что давно уже происходит на практике.
"В действительности, женщины, которые читают слово Божие во время литургических богослужений или прислуживают при алтаре как министранты или при раздаче Евхаристи, не является чем-то новым в жизни современной Церкви", - говорится в сообщении.
Но до сих пор это происходило без официального разрешения, на правах исключения.
При этом подчеркивается, что речь идет о служении для мирян, которое "существенно отличные от рукоположенного служения", которое осуществляют священники.
Ранее сообщалось, что Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19.
Также понтифик рассказал, когда привьется от COVID-19, отметив, что считает это "этическим долгом" каждого.
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