США ввели санкции против украинцев

Санкции против украинцев и украинских организаций введены из-за "вмешательства в выборы".

Под американские санкции попали семь украинцев и четыре информресурса

Минфин США в понедельник, 11 января, объявил о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы".

В списке 7 граждан и 4 информационных ресурса Украины.

В частности, под санкции попали ресурсы ТОВ Ера-Медиа, информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ Скептик, оно же Бегемот Медиа.

Среди внесенных в списки физических лиц – нардеп Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. В Минфине США считают, попавшие в санкционный список лица и организации являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к (нардепу) Андрею Деркачу", санкции против которого были введены в сентябре прошлого года.

Напомним, месяц назад власти России расширили список санкций против Украины до 849 человек, включив в него более 200 депутатов.

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