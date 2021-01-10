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В Индии дворняга сразилась с львицей

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В соцсети опубликовали видео драки смелой бездомной собаки и дикой львицы в индийском лесу.

В Индии бездомная собака сразилась со львицей, облаяла ее и сбежала. Видео происшествия опубликовал офицер Индийской лесной службы Парвин Касван в Twitter.

"Нужна такая большая уверенность в жизни. Собака против льва. Это затрагивает проблему взаимодействия бездомных собак и диких животных", - подписал видео Парвин Касван.

На кадрах ролика видно, как собака подходит к львице в лесу, после чего животные начинают драться. Туристы наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в национальном парке Крюгера два носорога подрались на глазах у туристов.

Также, драка двух волков с росомахой в тундре попала на видео. Двое волков едва отогнали росомаху.

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Теги: животные, собака, Индия, видео, бой, львы
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Источник: korrespondent.net

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