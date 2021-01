В Индии дворняга сразилась с львицей

В Индии бездомная собака сразилась со львицей, облаяла ее и сбежала. Видео происшествия опубликовал офицер Индийской лесной службы Парвин Касван в Twitter.

"Нужна такая большая уверенность в жизни. Собака против льва. Это затрагивает проблему взаимодействия бездомных собак и диких животных", - подписал видео Парвин Касван.

На кадрах ролика видно, как собака подходит к львице в лесу, после чего животные начинают драться. Туристы наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5