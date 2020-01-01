Подписано новое соглашение по Нагорному Карабаху

Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление по развитию инфраструктурных проектов в Карабахе.

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как пишет ТАСС в понедельник, 11 января, встреча продолжалась почти четыре часа, а по ее итогам подписано заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

После встречи Путин назвал важными и полезными состоявшиеся переговоры.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе", - сказал он и уточнил, что имеет в виду конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.

Президент РФ добавил, что с этой целью "будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств - Азербайджана, Армении и России".

Путин уточнил, что в ближайшее время зампреды правительств создадут рабочие подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. "Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как азербайджанскому, так армянскому народам, без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин.

Российский президент также сообщил, что все три стороны пришли к общему мнению, что условия соглашения от 9 ноября 2020 года в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов, российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства.

Вместе с тем, Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха", - сказал он.

Также, по его словам, не до конца решенным остается вопрос обмена военнопленными Армении и Азербайджана.

В свою очередь, Алиев назвал встречу с Пашиняном и Путиным важной для дальнейшего развития региона.

Алиев выразил надежду, что соседние страны активно включатся в создание транспортной инфраструктуры на юге Кавказа. По его мнению, карабахский конфликт остался в прошлом, нужно думать о будущем.

Напомним, 9 ноября было подписано соглашение по Нагорному Карабаху, согласно которому Армения передала Азербайджану ряд территорий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet