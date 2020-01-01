Ученик французской школы угрожал убить учителей

Учебное заведение временно закрыли, утром в рамках расследования инцидента задержали 15-летнего подростка.

В департаменте Пюи-де-Дом во Франции временно закрыли лицей, ученик которого угрожал изнасиловать и убить преподавателей. Об этом сообщает BFMTV в понедельник, 11 января.

Через каналы "виртуальной среды обучения" отправлялись послания, которые сначала носили порнографический характер, а на выходных автор перешел от оскорблений к угрозам "изнасилования и смерти". Наконец, последнее письмо содержало также фотографию исламистского экстремиста.

Теперь расследованием инцидента занимается полиция города Клермон-Ферран - административного центра департамента в центральной части Франции. Утром был задержан 15-летний лицеист.

В то же время пока следствие не считает, что угрозы имели террористическую подоплеку.

Напомним, что ранее во Франции задержали школьницу за угрозу "снять шкуру" с учительницы. Ученица резко отреагировала на замечание учительницы, спросившей, почему девочка в очередной раз пришла на занятие без письменных принадлежностей.

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