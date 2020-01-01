Возле Малайзии застряло судно с больными украинцами на борту

Власти страны не оказывают медицинской помощи восьми заболевшим коронавирусом членам экипажа, среди которых двое украинцев.

У побережья Малайзии из-за вспышки коронавируса среди экипажа застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два заболевших украинца. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

По его словам, украинская сторона добивается, чтобы на борт отправили врача.

Николаенко также сообщил, что посольство Украины в Малайзии находится на связи с украинскими моряками.

"Во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывается возможность посещения корабля врачом для оказания неотложной медицинской помощи", - отметил он.

Тем временем, Радио Свобода сообщает, что местная власть не оказывает помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля SFL Kate, который находится в ее водах. Среди них - двое украинцев. В частности, старший механик Валерий Григорьев, который и рассказал журналистам детали ситуации.

Судно с углем направлялось из Индонезии в Индию, но в связи с болезнью команда пыталась зайти в Сингапур. Однако Сингапур не принял судно, и кораблю стал на якорь рядом у берегов Малайзии.

Больные через судового агента пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации в местной больнице, однако, процесс затягивается и помощи не оказывают, говорит Григорьев.

Ранее сообщалось, что украинские моряки полтора года не могут вернуться из Китая. Экипаж находится на судне 18 месяцев, при этом людям не платят зарплату.

А в конце декабря трое украинцев погибли при пожаре на рыболовном судне на Канарах.

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