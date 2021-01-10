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В Греции аномальное тепло: люди купаются в море

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Аномально высокие температуры воздуха за последние пятьдесят лет наблюдаются в Греции. Местные жители массово отдыхают на пляжах.
Аномальное тепло в Греции
Аномальное тепло в Греции

В Греции на прошедших выходных царили аномально высокие температуры из-за пришедших теплых воздушный масс из Африки. Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Сообщается, что начиная с пятницы, в Греции наблюдаются одни из самых высоких январских температур за последние 50 лет, и люди спешат на пляжи, чтобы насладиться солнечной погодой.

Температура воздуха поднялась до 21 градуса по Цельсию в центральных частях материковой Греции. На севере Крита температура достигла 26 градусов.

Люди в Нафплионе, южная Греция, собрались на пляжи Арголиды, чтобы насладиться теплой погодой. Также, в Афинах сотни людей пришли на пляжи.

Ранее сообщалось, что в Испании в результате снежной бури погибли четыре человека. Власти страны уже назвали ее самой сильной за последние 50 лет.

Также, в Японии продолжаются сильные снегопады, из-за которых погибли уже восемь человек и пострадали более 270.

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Теги: погода, Греция, видео, Пляж, Тепло, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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