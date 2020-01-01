В Германии начался строгий карантин

Режим жесткого карантина будет длиться минимум до конца января. Школьники учатся дистанционно. Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи.

Штраф за нарушения карантина в некоторых землях - до 25. тыс. евро

В Германии с понедельника, 11 января, вступают в силу радикальные ограничительные меры для предотвращения инфицирования коронавирусом. Школьники, кроме выпускников, учатся дистанционно, контакты ограничены, пишут местные СМИ.

Так, теперь встречаться могут только проживающие в одном домохозяйстве плюс один человек.

Ученики перешли на онлайн-обучение. Хотя, например, в Берлине занятия разрешено посещать школьникам выпускных классов.

Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи. Также поставлен "крест" на туристических путешествиях.

Жителям регионов, где за неделю новых COVID-случаев более 200 на 100 тысяч населения, может быть запрещено без уважительной причины выезжать на расстояние более 15 километров от дома.

Работодателям рекомендуют разрешить сотрудникам работать, если это возможно, дистанционно. Употребление алкоголя в общественных местах запрещено.

Церквям, мечетям и синагогам разрешили проводить мероприятия при условии соблюдения карантинных ограничений и гигиенических правил.

Прибывающие в Германию из районов повышенного риска должны сдать два теста и отправиться на 10-дневный карантин. Между двумя тестами следует пять дней провести на карантине, даже если первый был отрицательным.

В разных землях введены различные штрафы за нарушения карантина. К примеру, в Тюрингии нарушитель может заплатить 25 тысяч евро.

Руководители федерального и земельных правительств соберутся на совещание 25 января. Тогда будет обсуждаться дальнейшая стратегия и сроки карантина.

В минувшие сутки в ФРГ зарегистрировано 12 497 новых случаев заражения. С начала пандемии количество заболело 1 921 024 человек.

Напомним, в Германии рекордно растет смертность от коронавируса. За сутки умерли почти 1,2 тысячи пациентов с COVID-19.

Также мы писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что самые тяжелые месяцы пандемии еще впереди.

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