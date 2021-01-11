Новый импичмент за мятеж. Что грозит Трампу

Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа.

То, что Дональд Трамп и его президентство надолго войдут в историю давно ни у кого не вызывает сомнений. Но после штурма Капитолия сторонниками Трампа, все еще действующему президенту пришлось столкнуться с новыми проблемами. Теперь он стал первым президентом в истории США, которого попытаются лишить власти через процедуру импичмента дважды.

В понедельник, 11 января, палата представителей конгресса США начала новую процедуру импичмента Трампа. И это всего за две недели до окончания его полномочий.

Корреспондент.net разбирался, что грозит Трампу, кроме вечного бана в Twitter.

Мятеж

Палата представителей Конгресса США обвиняет Трампа в подстрекательстве к мятежу.

В тексте резолюции об импичменте сказано, что Трамп «поставил под серьезную угрозу безопасность США и правительственные институты».

Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль». В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 были задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену и записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

Больше не будет баллотироваться?

Если Дональду Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий — 20 января — он больше не сможет участвовать в президентских выборах. Если постановление поддержат, власть могут временно передать вице-президенту Майку Пенсу.

Решение об отстранении президента от власти принимает Сенат двумя третями голосов. В настоящее время демократы и республиканцы представлены в верхней Палате в соотношении 50:50.

Поскольку Трампу осталось находиться в Белом доме неделю с небольшим, и для всех необходимых процедур времени явно недостаточно, практическая цель его оппонентов состоит как раз в том, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. Если бы Сенат принял решение об импичменте, он мог бы проголосовать за включение в него соответствующего пункта.

Поэтому можно предположить, что и когда Трамп станет частным лицом, разбирательства не закончатся.

Конгрессмен Джеймс Клайберн предположил, что его коллеги могут возбудить дело об импичменте в середине текущей недели, а в верхнюю Палату направить его после первых 100 дней президентства Байдена, чтобы не отвлекать сенаторов от утверждения назначенных новым президентом чиновников и первоочередных законопроектов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Белый дом и старшие члены Республиканской партии осудили планы демократов касательно импичмента как "политически мотивированные" и "углубляющие раскол нашей великой нации".

Джо Байден высказался по поводу импичмента уклончиво, сказав, что это вопрос Конгресса, но лично он "давно считал президента Трампа не подходящим человеком для этой должности".

Ни один сенатор-республиканец не заявил о готовности проголосовать за импичмент Трампа, включая Пэт Туми от Пенсильвании и Лизу Мурковски от Аляски, призывавших его добровольно подать в отставку в связи с событиями 6 января.

Помиловать самого себя

Американские СМИ сообщают, что президент Трамп рассматривает возможность заранее помиловать самого себя, а также членов своей семьи, чтобы их дела нельзя было расследовать после его президентства, а их самих - привлечь к ответственности.

Самым весомым предостережением против самопомилования ученые-юристы называют нарушение принципа "никто не может быть судьей в собственном деле".

Хотя отстранение президента от должности или признание его недееспособным маловероятно за такой короткий промежуток времени, но все идет к тому, что судебных расследований Трампу не избежать.