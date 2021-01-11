Украинская компания заключила договор на 5 млн доз COVID-вакцины

Препарат планируется получить в первом полугодии этого года. Также предприятие будет не только эксклюзивным поставщиком вакцины, но и производить ее.

С 2025 года будет организован полный цикл производства основного перечня вакцин

Украинская фармакологическая компания Лекхим заключила соглашение с китайской компаний Sinovac Biotech, производящий вакцины от коронавируса. Согласно документу, в Украину поставят пять миллионов доз COVID-препарата в первом полугодии 2021 года, сообщается на сайте компании Лекхим.

"Согласно этому соглашению группа фармацевтических компаний Лекхим является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине. Уже в марте 2021 Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, эффективность которой доказана клиническими исследованиями, а в 2022 году - наладить производство вакцины на украинском предприятии ЗАО Лекхим-Харьков", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудничать предприятия рассчитывают пять лет.

"Помимо продажи вакцины CoronaVac китайского производства, сотрудничество предусматривает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин с 2022 года в Украине, а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что в Украине планируют производить COVID-вакцину. Лекхим собирается начать производство вакцины от коронавируса, которую разработала компания из Китая Sinovac Biotech. Работы начнутся в 2022 году.

Добавим также, что COVID-вакцину Sinovac ожидают в Украине в марте. Поставку осуществит компания Лекхим: первые 700 тысяч доз - в марте, еще 1,2 миллиона доз - до конца мая.



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