Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Республиканцы заблокировали быстрое отстранение Трампа

Комментариев: 0
Демократы внесут резолюцию об отстранении Трампа согласно 25-ой поправке на рассмотрение Палаты представителей уже завтра утром.
Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение законопроекта об импичменте Трампу
Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение законопроекта об импичменте Трампу

Республиканцы заблокировали законопроект об отстранении президента США Дональда Трампа от должности посредством 25-й поправки Конституции. Об этом сообщает CNN в понедельник, 11 января.

Теперь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы внесут резолюцию на полное голосование во вторник. Сейчас Палата представителей закрыта до 9 утра завтрашнего дня.

Кроме того, демократы заявили, что у них хватает голосов, чтобы принять законопроект об импичменте. Член Палаты представителей Дэвид Чичиллине, что у них "есть голоса, чтобы принять" статьи об импичменте Трампу. Он ожидает, что демократы "получат поддержку со стороны республиканцев".

"Я считаю, что президент должен быть немедленно отстранен от должности", - сказал политик, добавив, что, пока Трамп остается у власти, он представляет "явную и реальную опасность".

Напомним, что ранее в Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе только одна - подстрекательство к мятежу. Голосование планируется провести в ближайшие дни.

Новый импичмент за мятеж. Что грозит Трампу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, США, Выборы, выборы в США, республиканцы, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь