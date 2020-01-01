Республиканцы заблокировали быстрое отстранение Трампа

Демократы внесут резолюцию об отстранении Трампа согласно 25-ой поправке на рассмотрение Палаты представителей уже завтра утром.

Республиканцы заблокировали законопроект об отстранении президента США Дональда Трампа от должности посредством 25-й поправки Конституции. Об этом сообщает CNN в понедельник, 11 января.

Теперь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы внесут резолюцию на полное голосование во вторник. Сейчас Палата представителей закрыта до 9 утра завтрашнего дня.

Кроме того, демократы заявили, что у них хватает голосов, чтобы принять законопроект об импичменте. Член Палаты представителей Дэвид Чичиллине, что у них "есть голоса, чтобы принять" статьи об импичменте Трампу. Он ожидает, что демократы "получат поддержку со стороны республиканцев".

"Я считаю, что президент должен быть немедленно отстранен от должности", - сказал политик, добавив, что, пока Трамп остается у власти, он представляет "явную и реальную опасность".

Напомним, что ранее в Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе только одна - подстрекательство к мятежу. Голосование планируется провести в ближайшие дни.

Новый импичмент за мятеж. Что грозит Трампу

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