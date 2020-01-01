Заговор педофилов. Кто напал на Капитолий

Что известно о конспирологической секте QAnon, сторонники которой первыми прорвались в Капитолий 6 января.

Кадры прорыва митингующих в Конгресс США облетели весь мир. Наиболее активными участниками протеста были сторонники популярной в Штатах конспирологической теории QAnon.

Последователи QAnon верят, что Дональд Трамп ведет тайную войну. И вы удивитесь – против кого.

Корреспондент.net собрал информацию о секте QAnon.

Сатана и педофилы

Согласно теории QAnon, появившейся в 2017 году, Америкой (и миром) правит группа элиты, верующей в Сатану и торгующей детьми. Трамп и верная ему группа военных уже 4 года пытается победить сатанистов. Но сатанисты готовы пойти на все, чтобы убрать Трампа — в том числе подменить бюллетени на выборах.

Впрочем, историей с педофилами теория заговора не ограничивается: на форумах в качестве врагов упоминаются еврейские банкиры и журналисты, владельцы больших технологических компаний, антифа, коммунисты и т. д.

Американские журналисты выяснили, что поход на Капитолий обсуждался на форумах и в дружественных правым соцсетях несколько недель. В широком смысле основу протестующих составили не только почитатели QAnon, но и вообще сторонники «прямой демократии» — антиэлитного движения, считающего, что американскую демократию от тирании может защитить только 2-я поправка к Конституции, разрешающая гражданам владеть оружием и создавать «надлежащим образом управляемое ополчение» в том числе для борьбы с «тиранией».

Теперь, после того как Трамп все-таки объявил, что обеспечит «организованную передачу власти», его активные сторонники либо испытывают разочарование, либо пытаются придумать новые способы оставить своего кумира у власти. Так, многие полагают, что Трамп не имел в виду передачу власти Байдену, а планирует каким-то образом отдать ее своей новой администрации (изгнав предателей). Пишут, что Трамп вместе с верными военными вылетел на авиабазу в Техасе, откуда продолжит вести борьбу; составляют списки этих самых предателей-республиканцев; цитируют брошюру Александра Солженицына «Жить не по лжи!».

EPA Сторонники QAnon в Капитолии

Мужчина в шлеме с рогами

Ставший знаменитым мужчина в шлеме с рогами (32-летний Джейк Анджелли Чансли), шедший в первых рядах атакующих и потом занявших кресло спикера Сената, был известен на форумах сторонников теории как QAnon Shaman.

Daily Mail выяснили, что сейчас Чансли безработный, а в 2019 году его выгнали из квартиры из-за задолженности по аренде на сумму 1247 долларов. После этого герой протеста живет со своей 56-летней матерью Мартой. Соседи мужчины рассказали, что его часто можно увидеть блуждающим по улицам в костюме рогатого шамана, а иногда он танцует на крыше дома своей матери.

Медуза

Мать Чансли отказалась комментировать действия своего сына, в том числе неоднократные выступления на протестах по всей Аризоне, во время которых он заявлял, что Covid-19 — это обман.

Daily Mail сообщает, что в сентябре Чансли возглавил акцию протеста в торговом центре Arrowhead в Глендейле, где он рассказывал о насильниках детей и утверждал, что спиральный знак рядом с туалетами на самом деле является «кодом педофила ФБР».

Чансли был замечен и среди шумной толпы сторонников Трампа, скандирующих «Остановите воровство», которые 5 ноября появились в центре сбора данных в округе Марикопа.