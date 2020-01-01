В мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году - ВОЗ

Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.

Мир не достигнет коллективной иммунизации от COVID в 2021 году Getty Images

В некоторых странах люди останутся незащищенными от COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на брифинге в понедельник, 11 января.

"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения", - сказала Сваминатан.

Представительница ВОЗ подчеркнула, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID, которые необходимо будет соблюдать как минимум до конца года.

Ранее в ВОЗ заявили, что большинство COVID-вакцин выкуплено. Препараты от коронавируса скупили богатые страны. В результате этого страны с низким и средним уровнем дохода получить доступ к вакцинам не могут.

Также ВОЗ прогнозирует большое будущее новому штамму COVID. Британская мутация уже стала основной на "родине", распространилась в 22 европейских странах и, вероятно, вытеснит остальные.

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