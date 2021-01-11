Байден получил вторую дозу COVID-вакцины

Теперь Джо Байден полностью вакцинирован от коронавируса. Для этого в США применили препарат от Pfizer / BioNTech.

В США избранный президент Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Видео вакцинации опубликовал телеканал ABC в понедельник, 11 января.

Теперь Байден завершил свою вакцинацию от COVID-19. Его прививали вакциной компании Pfizer и BioNTech. Процесс прививки снова проходил публично, чтобы показать населению безопасность вакцинации от коронавируса.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B — ABC News (@ABC) January 11, 2021

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у советника Байдена. Несколькими днями ранее он контактировал с избранным президентом США, однако тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат.

Также стали известны детали карантинной инаугурации Байдена. Вместо реального парада в Вашингтоне пройдет его виртуальная версия. По телевидению будут транслироваться выступления по всей стране.

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