Импичмент Трампа спровоцирует восстание - ФБР

Организаторы акций протеста призывают к захвату судов и административных зданий, если Трамп будет отстранен до инаугурации Байдена.

Во всех 50 американских штатах планируются вооруженные протесты с 16 до 20 января, которые могут перерасти в мощное восстание в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в материале журналиста телекомпании ABC News Аарона Катерски, опубликованном в понедельник, 11 января.

Отмечается, что согласно документу ФБР, который оказался в распоряжении Катерски, известная Бюро вооруженная группа планирует направиться в Вашингтон 16 января. Повторный протест у Капитолия начнется 17 января.

"Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки, то произойдет мощное восстание", - указано в документе.

Организаторы акций протеста призывают к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трамп будет отстранен от власти ранее 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена, информирует журналист.

Как сообщалось, накануне на сайте Палаты представителей США была опубликована резолюция об импичменте действующего главы государства. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Однако республиканцы заблокировали законопроект об отстранении Трампа от должности посредством 25-й поправки к Конституции. В связи с этим демократы внесут резолюцию на рассмотрение Палаты представителей во вторник утром.

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