Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Импичмент Трампа спровоцирует восстание - ФБР

Комментариев: 0
Организаторы акций протеста призывают к захвату судов и административных зданий, если Трамп будет отстранен до инаугурации Байдена.
Во всех американских штатах планируются вооруженные протесты
Во всех американских штатах планируются вооруженные протесты

Во всех 50 американских штатах планируются вооруженные протесты с 16 до 20 января, которые могут перерасти в мощное восстание в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в материале журналиста телекомпании ABC News Аарона Катерски, опубликованном в понедельник, 11 января.

Отмечается, что согласно документу ФБР, который оказался в распоряжении Катерски, известная Бюро вооруженная группа планирует направиться в Вашингтон 16 января. Повторный протест у Капитолия начнется 17 января.

"Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки, то произойдет мощное восстание", - указано в документе.

Организаторы акций протеста призывают к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трамп будет отстранен от власти ранее 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена, информирует журналист.

Как сообщалось, накануне на сайте Палаты представителей США была опубликована резолюция об импичменте действующего главы государства. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Однако республиканцы заблокировали законопроект об отстранении Трампа от должности посредством 25-й поправки к Конституции. В связи с этим демократы внесут резолюцию на рассмотрение Палаты представителей во вторник утром.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, выборы в США, Байден, инаугурация, Трамп, Дональд Трамп, инаугурация президента США, восстание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь