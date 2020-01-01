В США полиция усилила охрану главного офиса Twitter

Силовики, в частности, ограничили движение по улице, на которой находится офисное здание компании.

В Сан-Франциско подготовились к протестам сторонников Трампа у главного офиса Twitter

Правоохранители американского города Сан-Франциско готовятся к протестам сторонников действующего президента Дональда Трампа у главного офиса компании Twitter. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил телеканал NBC.

Сообщается, что полицейское управление ограничило движение по улице, на которой находится офисное здание компании, и оставило группу силовиков у самого офиса.

При этом руководство управления заявило, что у них достаточно ресурсов для обеспечения безопасности офиса Twitter в городе.

Напомним, ранее администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа, у которого насчитывалось около 80 миллионов подписчиков. К такому решению соцсеть подтолкнули беспорядки, которые устроили сторонники главы государства 6 января в Вашингтоне. В связи с этим акции компании на предварительных торгах в США подешевели более чем на 8%.

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