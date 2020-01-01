Генсек ООН Гутерриш заявил о намерении идти на второй срок
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что готов еще пять лет возглавлять организацию. Об этом в понедельник, 11 января, информирует агентство ТАСС со ссылкой на письмо Гутерриша председателю Совета Безопасности ООН.
Текущий срок действующего генсека истекает в конце 2021 года.
"В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов", - цитирует агентство текст послания.
По данным издания, решение действующего генсека уже поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Отметим, что один и тот же человек может возглавлять ООН неограниченное количество раз, однако до сих пор никто не занимал пост более десяти лет.
Как сообщалось, Гутерриш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году. Генсек обратил внимание на глобальные вызовы 2021 года и призвал сократить неравенство и несправедливость.
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