Генсек ООН Гутерриш заявил о намерении идти на второй срок

Один и тот же человек может возглавлять ООН неограниченное количество раз, однако до сих пор никто не занимал пост более десяти лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что готов еще пять лет возглавлять организацию. Об этом в понедельник, 11 января, информирует агентство ТАСС со ссылкой на письмо Гутерриша председателю Совета Безопасности ООН.

Текущий срок действующего генсека истекает в конце 2021 года.

"В связи с тем, что мой первый срок в качестве генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что готов служить второй срок в качестве генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов", - цитирует агентство текст послания.

По данным издания, решение действующего генсека уже поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Отметим, что один и тот же человек может возглавлять ООН неограниченное количество раз, однако до сих пор никто не занимал пост более десяти лет.

Как сообщалось, Гутерриш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году. Генсек обратил внимание на глобальные вызовы 2021 года и призвал сократить неравенство и несправедливость.

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