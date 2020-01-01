Впервые в мире: в американском зоопарке гориллы заразились COVID-19

Животные могли инфицироваться от сотрудника зоопарка, являвшегося бессимптомным носителем вируса.

Сейчас животные чувствуют себя хорошо Higashiyama Zoo and Botanical Gardens

В США, в зоопарке города Сан-Диего, две гориллы инфицировались коронавирусом. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила администрация зоопарка на сайте.

"Тесты на SARS-CoV-2 у горилл в сафари-парке Сан-Диего показали положительные результаты", - указано в сообщении.

Так, сделать животным тест на инфекцию решили после того, как 6 января у них начался кашель. У остальных горилл симптомов заражения не выявили.

Отмечается, что сейчас животные чувствуют себя хорошо, за ними постоянно наблюдают специалисты.

В администрации зоопарка предположили, что гориллы могли заразиться коронавирусом от сотрудника парка, являвшегося бессимптомным носителем инфекции.

Ранее в США COVID-19 впервые диагностировали у снежных барсов. У трех животных отмечались легкие симптомы заболевания: кашель и хрип.

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