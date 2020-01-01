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СМИ: Четыре страны ЕС уже получили вакцину Moderna

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Бельгия, Германия, Нидерланды и Франция первыми среди государств Евросоюза начнут прививать граждан препаратом компании Moderna.
ЕС одобрил вакцину Moderna
ЕС одобрил вакцину Moderna

Первые партии американской вакцины от коронавируса компании Moderna получили Бельгия, Германия, Нидерланды и Франция. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

По данным агентства, пока объемы поставок не уточняются. При этом известно, что контракт компании с руководством ЕС предусматривает поставку 80 миллионов доз препарата с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование второй вакцины от коронавируса - Moderna. Решение о выдаче временного регистрационного удостоверения было выдано по итогам всесторонней оценки данных относительно качества, безопасности и эффективности препарата.

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Теги: ЕС, Бельгия, вакцина, Франция, Германия, Нидерланды, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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