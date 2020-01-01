СМИ: Четыре страны ЕС уже получили вакцину Moderna

Бельгия, Германия, Нидерланды и Франция первыми среди государств Евросоюза начнут прививать граждан препаратом компании Moderna.

Первые партии американской вакцины от коронавируса компании Moderna получили Бельгия, Германия, Нидерланды и Франция. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

По данным агентства, пока объемы поставок не уточняются. При этом известно, что контракт компании с руководством ЕС предусматривает поставку 80 миллионов доз препарата с возможностью приобретения дополнительных 80 миллионов.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило использование второй вакцины от коронавируса - Moderna. Решение о выдаче временного регистрационного удостоверения было выдано по итогам всесторонней оценки данных относительно качества, безопасности и эффективности препарата.

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